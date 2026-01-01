Bal folk Trad Accor Espace Culture et Loisirs Badonviller
Bal folk Trad Accor Espace Culture et Loisirs Badonviller dimanche 18 janvier 2026.
Bal folk Trad Accor
Espace Culture et Loisirs 4B Rue du Maréchal Foch Badonviller Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-01-18 14:30:00
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
Venez participer à un moment convivial avec ce bal folk, animé par le groupe Trad Accor.
Entrée 10€
Informations et réservations au 06 77 85 84 91Tout public
10 .
Espace Culture et Loisirs 4B Rue du Maréchal Foch Badonviller 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 77 85 84 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and join in the fun with this folk dance, led by the group Trad Accor.
Admission: 10?
Information and reservations on 06 77 85 84 91
L’événement Bal folk Trad Accor Badonviller a été mis à jour le 2026-01-07 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS