Bal folk Trad Accor Espace Culture et Loisirs Badonviller

Bal folk Trad Accor

Espace Culture et Loisirs 4B Rue du Maréchal Foch Badonviller Meurthe-et-Moselle

Venez participer à un moment convivial avec ce bal folk, animé par le groupe Trad Accor.

Entrée 10€

Informations et réservations au 06 77 85 84 91Tout public

Espace Culture et Loisirs 4B Rue du Maréchal Foch Badonviller 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 77 85 84 91

English :

Come and join in the fun with this folk dance, led by the group Trad Accor.

Admission: 10?

Information and reservations on 06 77 85 84 91

L’événement Bal folk Trad Accor Badonviller a été mis à jour le 2026-01-07 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS