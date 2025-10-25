Bal Folk trad’ Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles Servoz

Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles 142 rue de l’église Servoz Haute-Savoie

J’Attendsveille organise « La 25ème heure » Stage de danses & Bal Folk trad’ le samedi 25 octobre 2025.

Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles 142 rue de l’église Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 52 37 47 lambertbri@wanadoo.fr

English :

J’Attendsveille organizes « La 25ème heure » Dance workshop & Folk trad’ ball on Saturday, October 25, 2025.

German :

J’Attendsveille organisiert « La 25ème heure » Tanzkurs & Bal Folk trad’ am Samstag, den 25. Oktober 2025.

Italiano :

J’Attendsveille organizza « La 25ème heure » Trad’ Folk Dance Workshop & Ball sabato 25 ottobre 2025.

Espanol :

J’Attendsveille organiza « La 25ème heure » Trad’ Folk Dance Workshop & Ball el sábado 25 de octubre de 2025.

