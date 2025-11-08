Bal folk Villé

Bal folk Villé samedi 8 novembre 2025.

Bal folk

rue de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Avec l’ensemble CODARIO.

A partir de 60 inscriptions, ouverture de la billetterie sur place dès 19h15. .

rue de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 23 40 mediathequevalleedeville@alsace.eu

