BAL FOLK La loco Villefort
BAL FOLK La loco Villefort samedi 15 novembre 2025.
BAL FOLK
La loco 12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère
Tarif : 5 – 5 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 19:30:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Duo Seguy Pibarot
Guest star François Heim
Pour plus d’informations marius.pibarot@gmail.com ou 06 66 10 78 40
Repas partagé, buvette
Prix libre à partir de 5€
La loco 12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 66 10 78 40 marius.pibarot@gmail.com
English :
Duo Seguy Pibarot
Guest star François Heim
Further information: marius.pibarot@gmail.com or 06 66 10 78 40
Shared meal, refreshment bar
Prices from 5?
German :
Duo Seguy Pibarot
Gaststar François Heim
Für weitere Informationen: marius.pibarot@gmail.com oder 06 66 10 78 40
Gemeinsames Essen, Getränkestand
Freier Preis ab 5?
Italiano :
Duo Seguy Pibarot
Guest star François Heim
Per maggiori informazioni: marius.pibarot@gmail.com o 06 66 10 78 40
Cena condivisa, bar per rinfreschi
Ingresso libero a partire dalle 5?
Espanol :
Dúo Seguy Pibarot
Estrella invitada François Heim
Para más información: marius.pibarot@gmail.com o 06 66 10 78 40
Comida compartida, bar
Entrada gratuita a partir de las 5?
L’événement BAL FOLK Villefort a été mis à jour le 2025-10-31 par 48-OT Mont Lozere