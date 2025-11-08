Bal Folklorique à La Cassine Couvent des Cordeliers Vendresse

Bal Folklorique à La Cassine

Couvent des Cordeliers 9 D12 Vendresse Ardennes

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Laissez-vous emporter par la magie d’un bal folklorique à La Cassine ! Au rythme des violons, accordéons et chants traditionnels, vivez une soirée conviviale et chaleureuse dans un cadre exceptionnel. Cet événement est l’occasion parfaite de découvrir ou redécouvrir des danses d’antan, dans une ambiance festive et authentique. Réservation fortement conseillée.

Couvent des Cordeliers 9 D12 Vendresse 08160 Ardennes Grand Est +33 3 24 35 44 84 infos@la-cassine.com

English :

Let yourself be carried away by the magic of a folk ball at La Cassine! To the rhythm of fiddles, accordions and traditional songs, enjoy a warm and friendly evening in an exceptional setting. This event is the perfect opportunity to discover or rediscover the dances of yesteryear, in a festive and authentic atmosphere. Reservations strongly recommended.

German :

Lassen Sie sich von der Magie eines Folkloreballs in La Cassine mitreißen! Im Rhythmus von Geigen, Akkordeons und traditionellen Liedern erleben Sie einen geselligen und herzlichen Abend in einem außergewöhnlichen Rahmen. Diese Veranstaltung ist die perfekte Gelegenheit, in einer festlichen und authentischen Atmosphäre Tänze aus vergangenen Zeiten zu entdecken oder wiederzuentdecken. Reservierungen werden dringend empfohlen.

Italiano :

Lasciatevi trasportare dalla magia di un ballo folk a La Cassine! Al ritmo di violini, fisarmoniche e canzoni tradizionali, godetevi una serata calda e accogliente in un ambiente eccezionale. Questo evento è l’occasione perfetta per scoprire o riscoprire le danze di un tempo, in un’atmosfera festosa e autentica. La prenotazione è fortemente consigliata.

Espanol :

¡Déjese llevar por la magia de un baile folclórico en La Cassine! Al ritmo de violines, acordeones y canciones tradicionales, disfrute de una velada cálida y acogedora en un marco excepcional. Este evento es la ocasión perfecta para descubrir o redescubrir los bailes de antaño, en un ambiente festivo y auténtico. Se recomienda encarecidamente reservar.

