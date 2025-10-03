Bal Forro au JYM Jym Bar Nantes

Bal Forro au JYM Jym Bar Nantes vendredi 3 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-03 20:00 – 23:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Vendredi 3 octobre 2025, soirée Forró au JYM Bar, près de l’Ile de Versailles à Nantes.Le Forró est une danse de couple brésilienne populaire originaire du Nordeste.Initiation à 20h. Bal à partir de 21h.Restauration possible sur place.Événement gratuit organisé par l’association Brasil No Pé.

Jym Bar Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

0767354331 https://www.facebook.com/brasil.nope