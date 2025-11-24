Bal Forro au JYM Jym Bar Nantes

Bal Forro au JYM Jym Bar Nantes vendredi 12 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-12 20:00 – 23:30
Gratuit : oui  Tout public 

Vendredi 12 décembre 2025, soirée Forró au JYM Bar, près de l’Ile de Versailles à Nantes. Le Forró est une danse de couple brésilienne populaire originaire du Nordeste. Initiation à 20h. Bal à partir de 21h. Restauration possible sur place. Événement gratuit organisé par l’association Brasil No Pé.

Jym Bar Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
0767354331 https://www.instagram.com/brasilnope/