Bal Forro au JYM Jym Bar Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-12 20:00 – 23:30

Gratuit : oui Tout public

Vendredi 12 décembre 2025, soirée Forró au JYM Bar, près de l’Ile de Versailles à Nantes. Le Forró est une danse de couple brésilienne populaire originaire du Nordeste. Initiation à 20h. Bal à partir de 21h. Restauration possible sur place. Événement gratuit organisé par l’association Brasil No Pé.

Jym Bar Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

0767354331 https://www.instagram.com/brasilnope/