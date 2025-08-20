Bal Forró au Magmaa Magmaa Food Hall Nantes

Bal Forró au Magmaa Magmaa Food Hall Nantes mercredi 20 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-20 19:30 – 22:30

Gratuit : oui Tout public

Mercredi 20 août 2025, soirée Forró au Magmaa, le food hall sur l’Ile de Nantes, derrière le palais de justice. Le Forró est une danse de couple brésilienne populaire originaire du Nordeste. Initiation à 19h30. Bal à partir de 20h30. Bar et restaurants sur place. Événement gratuit organisé par l’association Brasil No Pé.

Magmaa Food Hall Île de Nantes Nantes 44200

0767354331 https://www.facebook.com/brasil.nope