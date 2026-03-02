Bal Forro au Magmaa Magmaa Food Hall Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-18 19:30 – 22:30

Gratuit : oui Tout public

Mercredi 18 mars 2026, soirée Forró au Magmaa, Le Food Hall derrière le Palais de Justice de Nantes, sur l’Ile de Nantes. Le Forró est une danse de couple brésilienne populaire originaire du Nordeste. Initiation à 19h30. Bal à partir de 20h30. Restauration possible sur place. Événement gratuit organisé par l’association Brasil No Pé.

Magmaa Food Hall Île de Nantes Nantes 44200



Afficher la carte du lieu Magmaa Food Hall et trouvez le meilleur itinéraire

