Bal Forro au Magmaa, Magmaa Food Hall, Nantes

Bal Forro au Magmaa Mercredi 18 mars, 19h30 Magmaa Food Hall Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T19:30:00+01:00 – 2026-03-18T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-18T19:30:00+01:00 – 2026-03-18T22:30:00+01:00

Mercredi 18 mars 2026, soirée Forró au Magmaa, Le Food Hall derrière le Palais de Justice de Nantes, sur l’Ile de Nantes.

Le Forró est une danse de couple brésilienne populaire originaire du Nordeste.

Initiation à 19h30. Bal à partir de 20h30.

Restauration possible sur place.

Événement gratuit organisé par l’association Brasil No Pé.

Magmaa Food Hall 15 rue la Nouë Bras de Fer, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Bal Forro au Magmaa Brésil danse