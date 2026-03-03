Bal Forro au Onedia Onedia Nantes
Bal Forro au Onedia Onedia Nantes vendredi 6 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-06 20:00 – 23:00
Gratuit : oui Gratuit Tout public
Vendredi 6 mars 2026, soirée Forró au Onedia, sur l’Ile de Nantes, entre l’Elephant et la grue jaune.Le Forró est une danse de couple brésilienne populaire originaire du Nordeste.Initiation à 20h. Bal à partir de 21h.Restauration possible sur place.Événement gratuit organisé par l’association Brasil No Pé.
Onedia Nantes 44200
