Bal Forro au Onedia Onedia Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-06 20:00 – 23:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Vendredi 6 mars 2026, soirée Forró au Onedia, sur l’Ile de Nantes, entre l’Elephant et la grue jaune.Le Forró est une danse de couple brésilienne populaire originaire du Nordeste.Initiation à 20h. Bal à partir de 21h.Restauration possible sur place.Événement gratuit organisé par l’association Brasil No Pé.

Onedia Nantes 44200



