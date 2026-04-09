Bal Forro au Onedia Onedia Nantes
Bal Forro au Onedia Onedia Nantes vendredi 10 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-10 20:00 –
Gratuit : oui Tout public
Vendredi 10 avril 2026, soirée Forró au Onedia, sur l’Ile de Nantes, entre l’Elephant et la grue jaune. Le Forró est une danse de couple brésilienne populaire originaire du Nordeste. Initiation à 20h. Bal à partir de 21h. Restauration possible sur place.Événement gratuit organisé par l’association Brasil No Pé.
Onedia Nantes 44200
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