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Bal Forro au Onedia Onedia Nantes

Bal Forro au Onedia Onedia Nantes

Bal Forro au Onedia Onedia Nantes vendredi 10 avril 2026.

Lieu : Onedia

Adresse : 7 Rue René Siegfried

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 10 avril 2026

Fin : vendredi 10 avril 2026

Heure de début : 20:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-10 20:00 –
Gratuit : oui  Tout public 

Vendredi 10 avril 2026, soirée Forró au Onedia, sur l’Ile de Nantes, entre l’Elephant et la grue jaune. Le Forró est une danse de couple brésilienne populaire originaire du Nordeste. Initiation à 20h. Bal à partir de 21h. Restauration possible sur place.Événement gratuit organisé par l’association Brasil No Pé.

Onedia Nantes 44200


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