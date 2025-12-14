BAL FORRO Frontignan

BAL FORRO

1 place du Contr’un Frontignan Hérault

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17

La médiathèque vous propose un bal Forró.Le Forró est une danse de couple brésilienne originaire du Nord-Est du Brésil.Helena Labs, danseuse passionnée de cette culture vous initiera au Forró.Cette initiation sera suivie d’un bal animé par le groupe Sete Ventos dans la joie et la bonne humeur… Pas besoin de venir avec un partenaire. Le bal sera suivit d’un repas tiré du sac. .

1 place du Contr’un Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 99 57 85 00 f.ballery@agglopole.fr

This initiation will be followed by a dance led by the group Sete Ventos in a joyful and good-humored atmosphere? No need to bring a partner. The dance will be followed by a packed lunch.

