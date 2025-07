Bal Forro Café Cantine Villeneuve-sur-Lot

Bal Forro Café Cantine Villeneuve-sur-Lot samedi 5 juillet 2025.

Bal Forro

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-07-05 19:00:00

fin : 2025-07-05 23:00:00



2025-07-05

Venez découvrir le forro, danse brésilienne. Une initiation au pas de base a lieu en début de soirée.

Restauration possible sur place.

Sur réservation.

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30

English : Bal Forro

Come and discover forro, a Brazilian dance. An initiation to the basic steps takes place at the beginning of the evening.

Catering available on site.

Reservations required.

German :

Entdecken Sie den Forro, einen brasilianischen Tanz. Eine Einführung in den Grundschritt findet am frühen Abend statt.

Verpflegung vor Ort möglich.

Auf Reservierung.

Italiano :

Venite a scoprire il forro, una danza brasiliana. All’inizio della serata si terrà un’introduzione ai passi base.

Catering disponibile in loco.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Venga a descubrir el forro, un baile brasileño. Al principio de la velada se hará una introducción a los pasos básicos.

Servicio de catering in situ.

Reserva obligatoria.

L’événement Bal Forro Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-06-29 par OT Villeneuve Vallée du Lot