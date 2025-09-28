Bal Franco Polonais Yutz
Bal Franco Polonais Yutz dimanche 28 septembre 2025.
Bal Franco Polonais
2 rue de la république Yutz Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-28 14:00:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
Date(s) :
2025-09-28
Bal dansant Franco- Polonais pour venir vous détendre et passer un bon moment plein de convivialité.
En vente sur place soft, thé, café, patisserieTout public
10 .
2 rue de la république Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 6 59 94 73 80 dompolskiyutz57@gmail.com
English :
Franco-Polish dance ball to come and relax and have a good time.
On sale: soft drinks, tea, coffee and pastries
German :
Ein französisch-polnischer Tanzball, bei dem Sie sich entspannen und eine gute Zeit voller Geselligkeit verbringen können.
Vor Ort erhältlich: Softdrinks, Tee, Kaffee und Gebäck
Italiano :
Ballo franco-polacco per venire a rilassarsi e divertirsi.
In vendita: bibite, tè, caffè e pasticcini
Espanol :
Baile franco-polaco para venir a relajarse y pasarlo en grande.
A la venta: refrescos, té, café y bollería
L’événement Bal Franco Polonais Yutz a été mis à jour le 2025-09-02 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME