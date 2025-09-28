Bal Franco Polonais Yutz

Bal Franco Polonais Yutz dimanche 28 septembre 2025.

Bal Franco Polonais

2 rue de la république Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-28 14:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Bal dansant Franco- Polonais pour venir vous détendre et passer un bon moment plein de convivialité.

En vente sur place soft, thé, café, patisserieTout public

10 .

2 rue de la république Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 6 59 94 73 80 dompolskiyutz57@gmail.com

English :

Franco-Polish dance ball to come and relax and have a good time.

On sale: soft drinks, tea, coffee and pastries

German :

Ein französisch-polnischer Tanzball, bei dem Sie sich entspannen und eine gute Zeit voller Geselligkeit verbringen können.

Vor Ort erhältlich: Softdrinks, Tee, Kaffee und Gebäck

Italiano :

Ballo franco-polacco per venire a rilassarsi e divertirsi.

In vendita: bibite, tè, caffè e pasticcini

Espanol :

Baile franco-polaco para venir a relajarse y pasarlo en grande.

A la venta: refrescos, té, café y bollería

