Bal gascon Centre Culturel Bénéjacq

Centre Culturel 3 Impasse Camors Bénéjacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Musiques et danses traditionnelles de notre région. Les musiciens, tous bénévoles, entourent les menestrèrs gascons , ainsi que viviane moncaubeig et ses accordéons de lys et toute personne passionnée de musique. Tous les danseurs, débutants ou initiés, sont les bienvenus. .
Centre Culturel 3 Impasse Camors Bénéjacq 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 77 99 31 mjjm.pemoulie@wanadoo.fr
