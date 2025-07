Bal Gascon CAPVERN Capvern

Bal Gascon CAPVERN Capvern dimanche 13 juillet 2025.

Bal Gascon

CAPVERN Au Restaurant Festif La Siesta Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 20:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Bal Gascon en plein air

Un bal populaire et festif où l’on célèbre les danses traditionnelles de Gascogne rondeaux, bourrées, polkas, congos, sauts béarnais…

Initiation gratuite avant le bal pour apprendre les pas en toute simplicité débutants bienvenus !

Musique vivante, danses collectives, ambiance chaleureuse et conviviale venez en famille ou entre amis partager un moment unique !

Le bal gascon, c’est le plaisir de danser et de se rencontrer dans la bonne humeur !

Entrée 8€ avec consommation ou soirée complète 20€ incluant entrée, consommation, initiation, plat gascon

Renseignements et réservations au 06 95 96 53 45

.

CAPVERN Au Restaurant Festif La Siesta Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 96 53 45

English :

Open-air Bal Gascon

A popular, festive ball celebrating the traditional dances of Gascony: rondeaux, bourrées, polkas, congos, sauts béarnais?

Free initiation before the ball to learn the steps the easy way? beginners welcome!

Lively music, group dances, a warm and friendly atmosphere: come with your family or friends to share a unique moment!

The Bal Gascon is all about the pleasure of dancing and getting together in good spirits!

Admission 8? with drink or full evening 20? including starter, drink, initiation, Gascon dish

Information and reservations: 06 95 96 53 45

German :

Gascogne-Ball im Freien

Ein volkstümlicher und festlicher Ball, bei dem die traditionellen Tänze der Gascogne gefeiert werden: Rondeaux, Bourrées, Polkas, Congos, Bearnais-Sprünge?

Kostenlose Einführung vor dem Ball, um die Schritte ganz einfach zu lernen Anfänger willkommen!

Lebendige Musik, Gruppentänze, eine herzliche und gesellige Atmosphäre: Kommen Sie mit Ihrer Familie oder mit Freunden, um einen einzigartigen Moment zu erleben!

Der Bal Gascon steht für das Vergnügen, zu tanzen und sich in guter Stimmung zu treffen!

Eintritt 8? mit Getränk oder kompletter Abend 20? mit Eintritt, Getränk, Einführung, Gascogne-Gericht

Informationen und Reservierungen unter 06 95 96 53 45

Italiano :

Ballo guascone all’aperto

Un ballo popolare e festoso che celebra le danze tradizionali della Guascogna: rondeaux, bourrées, polke, congos, sauts béarnais?

Lezioni introduttive gratuite prima del ballo, per imparare i passi in modo semplice? I principianti sono i benvenuti!

Musica vivace, balli di gruppo, un’atmosfera calda e amichevole: venite con la vostra famiglia o i vostri amici per condividere un momento unico!

Il Ballo guascone è tutto un ballare e stare insieme in allegria!

Ingresso 8? con drink o serata completa 20? con antipasto, drink, iniziazione e piatto guascone

Informazioni e prenotazioni allo 06 95 96 53 45

Espanol :

Baile gascón al aire libre

Un baile popular y festivo que celebra las danzas tradicionales de Gascuña: rondeaux, bourrées, polkas, congos, sauts béarnais?

Clases de iniciación gratuitas antes del baile, para aprender los pasos fácilmente… ¡los principiantes son bienvenidos!

Música animada, bailes en grupo, un ambiente cálido y acogedor: ¡venga en familia o con amigos a compartir un momento único!

El Baile Gascón es baile y convivencia

Entrada 8? con bebida o velada completa 20? incluyendo entrante, bebida, iniciación y plato gascón

Información y reservas en el 06 95 96 53 45

L’événement Bal Gascon Capvern a été mis à jour le 2025-07-04 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65