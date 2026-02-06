Bal Gascon Salle des fêtes Gontaud-de-Nogaret

Bal Gascon Salle des fêtes Gontaud-de-Nogaret samedi 14 février 2026.

Salle des fêtes Rue du Moulin à eau Gontaud-de-Nogaret Lot-et-Garonne

Dès 14h30 initiation gratuite aux danses collectives et en couples
19h30 repas
21h Bal avec en 1èer partie HASTAPEN et en 2ème partie TRIO COTE OUEST   .

tisseursdeliens47400@gmail.com

