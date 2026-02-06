Bal Gascon Salle des fêtes Gontaud-de-Nogaret
Bal Gascon Salle des fêtes Gontaud-de-Nogaret samedi 14 février 2026.
Bal Gascon
Salle des fêtes Rue du Moulin à eau Gontaud-de-Nogaret Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Bal Gascon
Dès 14h30 initiation gratuite aux danses collectives et en couples
19h30 repas
21h Bal avec en 1èer partie HASTAPEN et en 2ème partie TRIO COTE OUEST .
Salle des fêtes Rue du Moulin à eau Gontaud-de-Nogaret 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine tisseursdeliens47400@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bal Gascon
Bal Gascon
L’événement Bal Gascon Gontaud-de-Nogaret a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Val de Garonne