Bal Gascon Salle des fêtes Gontaud-de-Nogaret

Bal Gascon

Salle des fêtes Rue du Moulin à eau Gontaud-de-Nogaret Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Bal Gascon

Dès 14h30 initiation gratuite aux danses collectives et en couples

19h30 repas

21h Bal avec en 1èer partie HASTAPEN et en 2ème partie TRIO COTE OUEST .

Salle des fêtes Rue du Moulin à eau Gontaud-de-Nogaret 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine tisseursdeliens47400@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal Gascon

Bal Gascon

L’événement Bal Gascon Gontaud-de-Nogaret a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Val de Garonne