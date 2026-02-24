Bal Gascon Salle polyvalente Lavardac

Bal Gascon

Salle polyvalente Place du Foirail Lavardac Lot-et-Garonne

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

L’ Association Actes’47 organise un bal gascon dans la plus pure tradition animé par la formation Diatchrombohabat .

Buvette et pâtisseries .

Salle polyvalente Place du Foirail Lavardac 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 71 09 35

