Bal Gascon Salle polyvalente Lavardac dimanche 1 mars 2026.
Salle polyvalente Place du Foirail Lavardac Lot-et-Garonne
L’ Association Actes’47 organise un bal gascon dans la plus pure tradition animé par la formation Diatchrombohabat .
Buvette et pâtisseries .
Salle polyvalente Place du Foirail Lavardac 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 71 09 35
