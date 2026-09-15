Bal gascon Foyer rural Saint-Vincent-de-Paul
dimanche 4 octobre 2026 · Foyer rural · Saint-Vincent-de-Paul
Informations pratiques
Saint-Vincent-de-Paul
Bal gascon
Foyer rural 90 rue du foyer Saint-Vincent-de-Paul Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 15:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Venez danser avec nous des rondeaux, scottishs et autres danses traditionnelles d’ici et d’ailleurs.
Proposé par l’association AGRAD’ÒC et animé par GATEMINA.
Buvette et pâtisseries sur place. .
Foyer rural 90 rue du foyer Saint-Vincent-de-Paul 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 69 79
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English : Bal gascon
L’événement Bal gascon Saint-Vincent-de-Paul a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Grand Dax
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