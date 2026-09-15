Bal gascon Foyer rural Saint-Vincent-de-Paul

Informations pratiques

Saint-Vincent-de-Paul

Bal gascon

Foyer rural 90 rue du foyer Saint-Vincent-de-Paul Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 15:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Venez danser avec nous des rondeaux, scottishs et autres danses traditionnelles d’ici et d’ailleurs.

Proposé par l’association AGRAD’ÒC et animé par GATEMINA.

Buvette et pâtisseries sur place. .

Foyer rural 90 rue du foyer Saint-Vincent-de-Paul 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 69 79

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English : Bal gascon

L’événement Bal gascon Saint-Vincent-de-Paul a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Grand Dax