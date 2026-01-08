Bal

Salle des fêtes Gençay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Venez danser et partager une soirée festive et conviviale, rythmée par la musique et la bonne humeur. .

Salle des fêtes Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 18 74 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal

L’événement Bal Gençay a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou