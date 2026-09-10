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Bal Grenade-sur-l’Adour

dimanche 15 novembre 2026 · Grenade-sur-l'Adour

Bal Grenade-sur-l’Adour

Informations pratiques

Début
dimanche 15 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Heure de début
14:30:00
Ville
40270 Grenade-sur-l'Adour
Département
Landes
Tarif

Grenade-sur-l’Adour

Bal

Grenade-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 14:30:00
fin : 2026-11-15

Date(s) :
2026-11-15

Le Club Amitiés d’Automne organise un bal animé par l’orchestre Régine Music.

Entrée 10€
Buvette et pâtisseries sur place.   .

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 04 79 68 

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English : Bal

L’événement Bal Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Grenade

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