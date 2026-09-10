Informations pratiques

Grenade-sur-l’Adour

Bal

Grenade-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 14:30:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

Le Club Amitiés d’Automne organise un bal animé par l’orchestre Régine Music.

Entrée 10€

Buvette et pâtisseries sur place. .

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 04 79 68

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English : Bal

L’événement Bal Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Grenade