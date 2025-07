Bal guidé 80’s 90’s Festival théâtral rural »Le Champ des Possibles” Malicorne-sur-Sarthe

Bal guidé 80’s 90’s Festival théâtral rural »Le Champ des Possibles” Malicorne-sur-Sarthe samedi 23 août 2025.

Bal guidé 80’s 90’s Festival théâtral rural »Le Champ des Possibles”

La Guinguette Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-08-23 22:00:00

fin : 2025-08-23

2025-08-23

Guidés par des danseuses et danseurs aguerris, laissez-vous entraîner sur la piste de danse !

En plein air. Restauration-buvette sur place.

Festival organisé par la Compagnie La Part de l’Ombre, grâce au soutien des villes de Mézeray et Malicorne-sur-Sarthe, de la Communauté de communes du Val de Sarthe, du Fond de la Vie Associative, du Ministère de la Culture été Culturel 2025, du Crédit Mutuel de La Suze-sur-Sarthe, des Fraisiers Production, du Magasin Frais Malin de Noyen-sur-Sarthe, et du Grenier Malicornais. .

La Guinguette Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr

English :

Guided by seasoned dancers, let yourself be carried away on the dance floor!

German :

Lassen Sie sich von erfahrenen Tänzerinnen und Tänzern auf die Tanzfläche führen!

Italiano :

Guidati da ballerini esperti, lasciatevi trasportare sulla pista da ballo!

Espanol :

Guiados por bailarines experimentados, ¡déjese llevar a la pista de baile!

