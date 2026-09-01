Informations pratiques

Hartzviller

Bal guinguette

Espace Saint Laurent 25 av. de la Vallée Hartzviller Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19 23:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Une soirée conviviale au profit des enfants du périscolaire animée par l’orchestre What’s up ! Buvette, planche apéro et knacks frites. Réservation pour les planches apéro par téléphone vivement conseillée.Tout public

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Espace Saint Laurent 25 av. de la Vallée Hartzviller 57870 Moselle Grand Est +33 6 74 50 68 92

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English :

A fun evening to benefit the children in the after-school program, featuring a performance by the What’s Up! band. Refreshments, appetizer platters, and hot dogs with fries. We strongly recommend making reservations for the appetizer platters by phone.

L’événement Bal guinguette Hartzviller a été mis à jour le 2026-08-22 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD