Bal guinguette Hartzviller
samedi 19 septembre 2026 · Hartzviller
Informations pratiques
Hartzviller
Bal guinguette
Espace Saint Laurent 25 av. de la Vallée Hartzviller Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 23:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Une soirée conviviale au profit des enfants du périscolaire animée par l’orchestre What’s up ! Buvette, planche apéro et knacks frites. Réservation pour les planches apéro par téléphone vivement conseillée.Tout public
0 .
Espace Saint Laurent 25 av. de la Vallée Hartzviller 57870 Moselle Grand Est +33 6 74 50 68 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A fun evening to benefit the children in the after-school program, featuring a performance by the What’s Up! band. Refreshments, appetizer platters, and hot dogs with fries. We strongly recommend making reservations for the appetizer platters by phone.
L’événement Bal guinguette Hartzviller a été mis à jour le 2026-08-22 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD