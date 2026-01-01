Bal hip-hop Esperanza Mucem Marseille 2e Arrondissement

Bal hip-hop Esperanza

Samedi 24 janvier 2026 à partir de 19h. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 19:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Les participants au Bal hip-hop “Esperanza” peuvent également assister à l’atelier de breakdance et popping avec un tarif réduit.

Guidés par Nabjibe Said et Aline Lopes, ils découvriront les mouvements et les flows emblématiques du hip-hop, pour explorer toute la puissance et la créativité de cette culture avant de les mettre en pratique sur la piste du bal.







Sous l’impulsion du danseur et DJ Jikay, cette soirée rend hommage à la mythique émission Soul Train qui, pendant 40 ans, a posé les fondations de la culture hip-hop. Les danseurs et danseuses de la compagnie Accrorap vous initient à des mouvements emblématiques du hip-hop, comme le locking et le popping… Ensemble, plongez au cœur de l’âge d’or de la musique soul et funk et vivez une expérience de danse immersive et participative.







Venez vous échauffer lors d’ateliers avant le bal pour apprendre quelques mouvements simples. Les participants à l’atelier deviendront ici les “capitaines de bal”, invitant le public à les rejoindre sur la piste, transformant la foule en un gigantesque dancefloor !





Les participants au Bal hip-hop “Esperanza” peuvent également assister à l’atelier de breakdance et popping avec un tarif réduit. .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Participants in the ?Esperanza? hip-hop ball can also attend the breakdance and popping workshop at a reduced rate.

L’événement Bal hip-hop Esperanza Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-25 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille