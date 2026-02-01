Bal inclusif Danse 1 Pas à Deux Résidence AVH Paris

L’association Danse 1 Pas à 2 vous souhaite une belle année 2026 et vous invite à leur bal toutes danses, inclusif, gratuit, accessible aux personnes en situations de handicap (visuel, auditif, moteur).

Le samedi 07 février 2026

de 15h30 à 18h30

gratuit Public adultes.

Résidence AVH 64, rue Petit 75019 Paris

+33615620426 leilabennour@hotmail.fr



