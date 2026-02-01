Bal inclusif Danse 1 Pas à Deux Résidence AVH Paris
Bal inclusif Danse 1 Pas à Deux Résidence AVH Paris samedi 7 février 2026.
L’association Danse 1 Pas à 2 vous souhaite une belle année 2026 et vous invite à leur bal toutes danses, inclusif, gratuit, accessible aux personnes en situations de handicap (visuel, auditif, moteur).
L’association Danse 1 Pas à 2 vous souhaite une belle année 2026 et vous invite à leur bal toutes danses, inclusif, gratuit
Le samedi 07 février 2026
de 15h30 à 18h30
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-07T16:30:00+01:00
fin : 2026-02-07T19:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-07T15:30:00+02:00_2026-02-07T18:30:00+02:00
Résidence AVH 64, rue Petit 75019 Paris
+33615620426 leilabennour@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu Résidence AVH et trouvez le meilleur itinéraire