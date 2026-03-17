BAL IRLANDAIS AVEC ANIMATION DANSE SALLE DES FETES MICHEL BON Cazères

BAL IRLANDAIS AVEC ANIMATION DANSE

SALLE DES FETES MICHEL BON 2 Impasse des Capucins Cazères Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 19:00:00

fin : 2026-04-09 23:30:00

Date(s) :

2026-04-09

Soirée bal irlandais, avec le groupe Ceili Min’Oc et un l’animateur de danse.

Buvette et repas sur place

Soirée bal irlandais, avec le groupe Ceili Min’Oc et l’animateur de danse Pat Pallu

Ouverture des portes dés 19h pour profiter de la buvette de l’association Irlandoc et du repas confectionné par le traiteur de Cazères Les Gourmandises de Louise

Le bal commence à 20h30. L’animation permet à chacun de danser quelque soit son niveau. Tous les publics sont les bienvenus !

Lieu au niveau -2 de la salle des fêtes Michel Bon de Cazères accès par la pente à droite du bâtiment

Le repas complet revient à 12 €, possibilités de prendre à la carte 0 .

SALLE DES FETES MICHEL BON 2 Impasse des Capucins Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 6 75 93 92 85 irlandoc@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Evening Irish dance, with the group Ceili Min’Oc and a dance leader.

Refreshments and food on site

L’événement BAL IRLANDAIS AVEC ANIMATION DANSE Cazères a été mis à jour le 2026-03-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE