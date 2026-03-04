Bal irlandais « Ceili », Espace Jacques Brel, Saint-Médard-en-Jalles

Bal irlandais « Ceili » Samedi 18 avril, 14h00 Espace Jacques Brel Gironde

Stage danses : 12€

Bal irlandais : 8€

Stage + bal : 17€

Début : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T23:30:00+02:00

Stage d’initiation aux danses irlandaises suivi d’un bal irlandais animé par le groupe Arromic Ceili Band et organisé par l’Espace de vie sociale Feydit Confluences à l’Espace J. Brel de Gajac.

Débutants acceptés.

Buvette et gâteaux en vente sur place

Espace Jacques Brel avenue Descartes 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « feydit@asso-confluences.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 05 49 32 »}]

