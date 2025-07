Bal Karaoké & Barbecue Jardin des Félibres Cussac

Bal Karaoké & Barbecue Jardin des Félibres Cussac dimanche 20 juillet 2025.

Bal Karaoké & Barbecue

Jardin des Félibres Derrière l’église Cussac Haute-Vienne

Début : 2025-07-20

fin : 2025-07-20

2025-07-20

Après l’effort, le réconfort ! Pour clôturer en beauté une journée de cyclisme, le Comité des Fêtes de Cussac vous invite à un Bal Karaoké convivial et un délicieux barbecue. C’est l’occasion parfaite de se retrouver, de partager un bon repas et de chanter vos tubes préférés dans une ambiance chaleureuse et familiale. Venez nombreux profiter de cette journée riche en animations à Cussac. .

Jardin des Félibres Derrière l’église Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 24 31 88 comitedesfetes@cussac87.com

