Bal Latino à La Villette Live & Djs à La Petite Halle La Petite Halle Paris

Rendez-vous pour une belle fiesta tropicale para bailar avec live et DJ set dans la superbe salle de la Petite Halle au Parc de La Villette !

Rendez-vous samedi 24 janvier avec salsa, cumbia, son, reggaeton, merengue, afro-latin, caribe, bachata y maaaas !

A bailar todos avec cette soirée muy caliente en entrée libre avant 21h !

Lives

EDDY Y SON PICANTE

(Son & Salsa / Cuba)

Clubbing

DJ CUCURUCHO (Tropical vibes)

GROOVALIZACION DJs (Afro/Latin/Caribbean)

Le samedi 24 janvier 2026

de 20h00 à 02h00

payant

5€ sur place avant 21h et 10€ après

8 prévente (+ frais)

Public adultes. A partir de 18 ans.

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Située en plein coeur du paysage culturel de la Villette, la Petite Halle affichera tout au long de l’année une programmation de lives et DJ sets qui fera écho aux différents lieux du site,sous la direction de Reza Ackbaraly (Jazz à Vienne , Mezzo).

After show de concerts , musiciens , journalistes ou DJ présentant leur coup de coeur musicaux , La Petite Halle se voudra éclectique et différente.Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Vélib -> Cité de la Musique (19.63m)

https://www.facebook.com/events/2460337737714603



