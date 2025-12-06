BAL LINE DANCE SALLE ATHÉNA Labastidette
BAL LINE DANCE
SALLE ATHÉNA Rue des Écoles Labastidette Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
2025-12-06 20:30:00
2025-12-06 01:00:00
2025-12-06
Venez participer à ce bal country!
Bal avec playlist de danses country et non country. 5 .
English :
Come and join in this country dance!
German :
Kommen Sie zu diesem Country-Tanz!
Italiano :
Venite a partecipare a questo ballo country!
Espanol :
¡Ven y participa en este baile campestre!
