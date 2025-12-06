BAL LINE DANCE SALLE ATHÉNA Labastidette

BAL LINE DANCE SALLE ATHÉNA Labastidette samedi 6 décembre 2025.

BAL LINE DANCE

SALLE ATHÉNA Rue des Écoles Labastidette Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06 01:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Venez participer à ce bal country!

Bal avec playlist de danses country et non country. 5 .

SALLE ATHÉNA Rue des Écoles Labastidette 31600 Haute-Garonne Occitanie

English :

Come and join in this country dance!

German :

Kommen Sie zu diesem Country-Tanz!

Italiano :

Venite a partecipare a questo ballo country!

Espanol :

¡Ven y participa en este baile campestre!

L’événement BAL LINE DANCE Labastidette a été mis à jour le 2025-09-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE