Bal Lourdoueix-Saint-Pierre samedi 18 octobre 2025.

Salle des Fêtes Lourdoueix-Saint-Pierre Creuse

Samedi 18 Octobre
23h
Entrée Gratuite
Ouvert à tous
Salle des Fêtes

–> Comité des fêtes de Lourdoueix-Saint-Pierre   .

Salle des Fêtes Lourdoueix-Saint-Pierre 23360 Creuse Nouvelle-Aquitaine  

