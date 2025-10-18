Bal Lourdoueix-Saint-Pierre

Bal Lourdoueix-Saint-Pierre samedi 18 octobre 2025.

Bal

Salle des Fêtes Lourdoueix-Saint-Pierre Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Bal

Samedi 18 Octobre

23h

Entrée Gratuite

Ouvert à tous

Salle des Fêtes

–> Comité des fêtes de Lourdoueix-Saint-Pierre .

Salle des Fêtes Lourdoueix-Saint-Pierre 23360 Creuse Nouvelle-Aquitaine

English : Bal

German : Bal

Italiano :

Espanol : Bal

L’événement Bal Lourdoueix-Saint-Pierre a été mis à jour le 2025-10-07 par Portes de la Creuse en Marche