Bal L’Ultrabal Espace Cristal Portes-lès-Valence jeudi 6 novembre 2025.

Espace Cristal 816 rue Charles de Gaulle Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06 20:00:00
fin : 2025-11-06 20:00:00

Date(s) :
2025-11-06

Au coeur de cette soirée un seul ingrédient la fête et ses déclinaisons multiples !
Espace Cristal 816 rue Charles de Gaulle Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55  accueil@train-theatre.fr

English :

At the heart of this evening is a single ingredient: celebration and its many variations!

German :

Im Mittelpunkt dieses Abends steht eine einzige Zutat: die Party und ihre vielfältigen Variationen!

Italiano :

Al centro di questa serata c’è un unico ingrediente: la festa e le sue molteplici varianti!

Espanol :

En el corazón de esta velada hay un único ingrediente: ¡la fiesta y sus múltiples variantes!

