Bal L’Ultrabal Espace Cristal Portes-lès-Valence jeudi 6 novembre 2025.
Espace Cristal 816 rue Charles de Gaulle Portes-lès-Valence Drôme
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06 20:00:00
fin : 2025-11-06 20:00:00
Date(s) :
2025-11-06
Au coeur de cette soirée un seul ingrédient la fête et ses déclinaisons multiples !
Espace Cristal 816 rue Charles de Gaulle Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 accueil@train-theatre.fr
English :
At the heart of this evening is a single ingredient: celebration and its many variations!
German :
Im Mittelpunkt dieses Abends steht eine einzige Zutat: die Party und ihre vielfältigen Variationen!
Italiano :
Al centro di questa serata c’è un unico ingrediente: la festa e le sue molteplici varianti!
Espanol :
En el corazón de esta velada hay un único ingrediente: ¡la fiesta y sus múltiples variantes!
L’événement Bal L’Ultrabal Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2025-10-28 par Valence Romans Tourisme