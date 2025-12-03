BAL MAGNÉTIQUE – REFECTOIRE DES MOINES Asnieres Sur Oise

BAL MAGNÉTIQUE Début : 2026-06-14 à 15:30. Tarif : – euros.

LE FESTIVAL DE ROYAUMONT – ÉDITION 2025BAL MAGNÉTIQUE – RÉFECTOIRE DES MOINESLe 14 juin 2026 – 15:30Durée : 01h15A partir de 08 ans. La France danse. A l’ère des écrans, les cours du soir de danses de couple continuent d’afficher complet… Le chorégraphe Massimo Fusco le sait bien, puisque ses parents ont été professeurs. Son nouveau projet fait évoluer un quatuor entre des mégalithes. Ses mouvements puisent leurs racines dans des gestes anciens, qui poussent à frapper le sol et à sauter. Peu à peu, il transmet au public les bases de son vocabulaire chorégraphique. Le bal s’ouvre. Chacun est invité à se mouvoir au son d’une musique conçue sur des outils électroniques mais inspirée des pulsations d’antan. Tout s’électrise : la scène devient piste et la France reprend la danse.

REFECTOIRE DES MOINES . 95270 Asnieres Sur Oise 95