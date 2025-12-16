Bal Magnétique Salle de la Cité Rennes 7 et 8 février 2026 Ille-et-Vilaine

12€ Tarif plein • 8€ Tarif Waterpass et moins de 12 ans • De 2 à 4€ Tarif Sortir !

Massimo Fusco imagine un bal jouant avec les codes de représentation des danses de couple, et offre une expérience inédite entre spectacle et participation.

**Les Tombées de la Nuit et Le Triangle, dans le cadre du festival Waterproof, présentent Le Bal Magnétique**

Baigné, depuis son plus jeune âge, dans l’univers des soirées dansantes avec ses parents professeurs de danse, Massimo Fusco imagine ici un bal jouant avec les codes de représentation des danses de couple, et offre une expérience inédite entre spectacle et participation. Avec ce Bal Magnétique, il propose une écriture chorégraphique et musicale contemporaine et porte un regard actuel sur les danses de couple qui ont marqué son enfance. Au cœur d’une scénographie mi-préhistorique mi-futuriste évoquant les rituels de la terre et les forces telluriques d’où certaines danses-transes puisent leur inspiration, les danseurs et danseuses raviveront librement les figures des danses de couple, joyeuses, vibrantes, sautillantes, virevoltantes… En toute proximité du public et sur une composition originale de Gérald Kurdian, le Bal Magnétique transforme pas à pas la piste en un crescendo chorégraphique et musical… avant d’inviter les spectateurs et spectatrices à entrer dans la danse.

Waterproof est co-piloté par le Triangle, Cité de la danse et Danse à tous les étages – CDCN itinérant en Bretagne, L’intervalle – Scène de territoire de Noyal-sur-Vilaine, l’Opéra de Rennes. Il est co-construit par une trentaine d’acteurs culturels du Pays de Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-07T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-08T17:15:00.000+01:00

1

https://festival-waterproof.fr/programmation/2026/bal-magnetique

Salle de la Cité 10 rue Saint-Louis rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



