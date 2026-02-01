Bal masqué Fontaines-d’Ozillac
Bal masqué Fontaines-d’Ozillac samedi 28 février 2026.
Bal masqué
salle des fêtes Fontaines-d’Ozillac Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-02-28 19:00:00
L’APE vous propose une soirée bal masqué. Ouvert à tous, venez masqué !
salle des fêtes Fontaines-d’Ozillac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 78 19 43
English :
The APE invites you to a masked ball. Open to all, come masked!
