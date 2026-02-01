Bal masqué

salle des fêtes Fontaines-d’Ozillac Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

L’APE vous propose une soirée bal masqué. Ouvert à tous, venez masqué !

.

salle des fêtes Fontaines-d’Ozillac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 78 19 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The APE invites you to a masked ball. Open to all, come masked!

L’événement Bal masqué Fontaines-d’Ozillac a été mis à jour le 2026-02-04 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge