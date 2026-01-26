Bal Masqué Immersif Domaine de Vermoise Sainte-Maure

Bal Masqué Immersif Domaine de Vermoise

Domaine de Vermoise Sainte-Maure Aube

2026-03-07 20:00:00

2026-03-07 04:00:00

2026-03-07

BAL MASQUÉ IMMERSIF AU DOMAINE DE VERMOISE



Le temps d’une soirée, poussez les portes d’un univers élégant, mystérieux et hors du temps…

Bienvenue au Bal Masqué Immersif du Domaine de Vermoise une nuit chic et envoûtante où chacun devient acteur d’une aventure secrète.



Dès votre arrivée, vous serez plongés dans une atmosphère intrigante un mystère plane sur le Domaine, et c’est à vous de le percer.

Pendant l’apéritif, indices, personnages énigmatiques et situations inattendues guideront votre enquête… jusqu’à la révélation finale.



Puis la soirée continuera en beauté avec

> un dîner raffiné

> une expérience immersive pleine de surprises

> une grande soirée dansante animée par BLK Production, notre DJ, qui sera aux platines pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit.



Une soirée unique, à la frontière du jeu, du spectacle et de la fête… où mystère et glamour se rencontrent derrière un masque.



Places limitées Réservation obligatoire



Oserez-vous entrer dans la danse… et découvrir ce qui se cache vraiment derrière les apparences ? .

Domaine de Vermoise Sainte-Maure 10150 Aube Grand Est +33 7 70 82 26 63 loisirs.immersifs.troyes@gmail.com

