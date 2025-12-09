Bal musette 40 ans du Réquista Club Accordéon

Réquista Aveyron

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Préparez vos chaussures de danse, sortez les semelles bien rodées, on va chauffer la piste !

1985/2025 !! Pour fêter les 40 ans de l’Accordéon Club Réquistanais, l’orchestre Maxime & Vincent vous embarque pour une grande soirée de danse et de convivialité. Ce soir, c’est sur la piste qu’on se retrouve, avec tous ceux qui partagent notre passion toute l’année.

Venez nombreux à Réquista pour partager un bon gâteau, lever un verre de bulles…

et faire chauffer les semelles jusqu’au bout de la nuit !

Infos & réservations 06 70 84 89 73 12 .

Réquista 12170 Aveyron Occitanie

English :

Get your dancing shoes ready, get out your well-tried soles, we’re going to heat up the dance floor!

