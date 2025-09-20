BAL MUSETTE Albaret-Sainte-Marie

BAL MUSETTE Albaret-Sainte-Marie samedi 20 septembre 2025.

BAL MUSETTE

La Garde Albaret-Sainte-Marie Lozère

Début : 2025-09-20 21:30:00

fin : 2025-09-20

Soirée dansante organisée par le Comité des Fêtes de La Garde et animée par l’orchestre Tonus Musette.

Rdv à la salle des fêtes de La Garde pour une superbe soirée !

Gratuit.

La Garde Albaret-Sainte-Marie 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73

English :

Dance party organized by the Comité des Fêtes de La Garde, with Tonus Musette.

Come and enjoy a superb evening at La Garde village hall!

Free admission.

German :

Tanzabend, der vom Festkomitee von La Garde organisiert und vom Orchester Tonus Musette moderiert wird.

Wir treffen uns in der Festhalle von La Garde und freuen uns auf einen tollen Abend!

Kostenlos.

Italiano :

Festa da ballo organizzata dal Comité des Fêtes de La Garde con Tonus Musette.

Venite a godervi una splendida serata nella sala del villaggio di La Garde!

Ingresso libero.

Espanol :

Fiesta de baile organizada por el Comité des Fêtes de La Garde con Tonus Musette.

Disfrute de una velada magnífica en la sala de fiestas de La Garde

Entrada gratuita.

