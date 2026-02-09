Bal-musette animé par Christophe et Helmut Stenay

Bal-musette animé par Christophe et Helmut

37 RUE DU MOULIN Stenay Meuse

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-08 11:00:00

2026-03-08

La Taverne vous invite à un brunch musical animé par Christophe et Helmut qui interprètent des musiques à la demande.Tout public

37 RUE DU MOULIN Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 62 33 biere.stenay@orange.fr

English :

La Taverne invites you to a musical brunch with Christophe and Helmut performing music on demand.

