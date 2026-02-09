Bal-musette animé par Christophe et Helmut Stenay
Bal-musette animé par Christophe et Helmut Stenay dimanche 8 mars 2026.
Bal-musette animé par Christophe et Helmut
37 RUE DU MOULIN Stenay Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-08 11:00:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
La Taverne vous invite à un brunch musical animé par Christophe et Helmut qui interprètent des musiques à la demande.Tout public
0 .
37 RUE DU MOULIN Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 62 33 biere.stenay@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Taverne invites you to a musical brunch with Christophe and Helmut performing music on demand.
L’événement Bal-musette animé par Christophe et Helmut Stenay a été mis à jour le 2026-02-09 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE