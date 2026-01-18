Bal Musette place de la mairie Candresse
Bal Musette place de la mairie Candresse samedi 14 février 2026.
Bal Musette
place de la mairie Salle des fêtes Candresse Landes
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Animé par Chantal Soulu et organisé par l’association Candresse Dynamic danse . .
place de la mairie Salle des fêtes Candresse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 90 03 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bal Musette
L’événement Bal Musette Candresse a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Grand Dax