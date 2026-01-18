Bal Musette place de la mairie Candresse

Bal Musette place de la mairie Candresse samedi 14 février 2026.

place de la mairie Salle des fêtes Candresse Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14

2026-02-14

Animé par Chantal Soulu et organisé par l’association Candresse Dynamic danse .   .

place de la mairie Salle des fêtes Candresse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 90 03 45 

