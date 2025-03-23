Bal Musette Salle des fêtes Cercoux
Bal Musette Salle des fêtes Cercoux dimanche 23 mars 2025.
Salle des fêtes Rue Charles Henri Bertet Cercoux Charente-Maritime
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Début : Jeudi 2025-03-23 14:30:00
fin : 2025-05-29 19:00:00
Date(s) :
2025-03-23 2025-04-21 2025-05-29 2025-09-21 2025-11-16 2025-12-14
Plusieurs bals musette organisés par l’association RCM Séniors
Salle des fêtes Rue Charles Henri Bertet Cercoux 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 40 19 21 contact@rcm-fm.com
English :
Several musette balls organized by the RCM Seniors association
German :
Mehrere Musette-Bälle, die von der Vereinigung RCM Seniors organisiert werden
Italiano :
Diverse danze musette organizzate dall’associazione RCM Séniors
Espanol :
Varios bailes de musette organizados por la asociación RCM Séniors
