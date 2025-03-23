Bal Musette Salle des fêtes Cercoux

Bal Musette Salle des fêtes Cercoux dimanche 23 mars 2025.

Bal Musette

Salle des fêtes Rue Charles Henri Bertet Cercoux Charente-Maritime

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : Jeudi 2025-03-23 14:30:00

fin : 2025-05-29 19:00:00

2025-03-23 2025-04-21 2025-05-29 2025-09-21 2025-11-16 2025-12-14

Plusieurs bals musette organisés par l’association RCM Séniors

Salle des fêtes Rue Charles Henri Bertet Cercoux 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 40 19 21 contact@rcm-fm.com

English :

Several musette balls organized by the RCM Seniors association

German :

Mehrere Musette-Bälle, die von der Vereinigung RCM Seniors organisiert werden

Italiano :

Diverse danze musette organizzate dall’associazione RCM Séniors

Espanol :

Varios bailes de musette organizados por la asociación RCM Séniors

