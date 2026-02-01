Bal musette Salle de la Grenette Craponne-sur-Arzon

Bal musette

Salle de la Grenette Avenue de la Gare Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

2026-02-22

fin : 2026-02-22

2026-02-22

Venez danser au bal musette organisé par les commerçants et animé par l’orchestre Noël Michel.

Possibilité de repas à midi sur réservation (25 €).

Bal musette sans repas à partir de 14h (10 €).

Pensez à réserver.

Salle de la Grenette Avenue de la Gare Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Come and dance to the bal musette organized by the shopkeepers and entertained by the Noël Michel orchestra.

Lunch available on reservation (25 ?).

Musette ball without meal from 2pm (10 ?).

Reservations essential.

