Bal musette salle polyvalente (coté arenes) Doazit
Bal musette salle polyvalente (coté arenes) Doazit dimanche 11 janvier 2026.
Bal musette
salle polyvalente (coté arenes) Rue Georges Clemenceau Doazit Landes
Tarif : – – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11
Bal musette animé par Super Musette
Suivis d’un repas 17 € Poule aux pot sur réservation
Bal musette animé par Super Musette
Suivis d’un repas 17 € Poule aux pot sur réservation .
salle polyvalente (coté arenes) Rue Georges Clemenceau Doazit 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 54 26 56 gymdes3clochers@gmail.com
English : Bal musette
Musette ball with Super Musette
Followed by a 17 ? Poule aux pot on reservation
L’événement Bal musette Doazit a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Terres de Chalosse