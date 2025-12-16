Bal musette salle polyvalente (coté arenes) Doazit

Bal musette

Bal musette salle polyvalente (coté arenes) Doazit dimanche 11 janvier 2026.

Bal musette

salle polyvalente (coté arenes) Rue Georges Clemenceau Doazit Landes

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11
fin : 2026-01-11

Date(s) :
2026-01-11

Bal musette animé par Super Musette
Suivis d’un repas 17 € Poule aux pot sur réservation
Bal musette animé par Super Musette
Suivis d’un repas 17 € Poule aux pot sur réservation   .

salle polyvalente (coté arenes) Rue Georges Clemenceau Doazit 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 54 26 56  gymdes3clochers@gmail.com

English : Bal musette

Musette ball with Super Musette
Followed by a 17 ? Poule aux pot on reservation

L’événement Bal musette Doazit a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Terres de Chalosse