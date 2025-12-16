Bal musette salle polyvalente (coté arenes) Doazit

Bal musette

salle polyvalente (coté arenes) Rue Georges Clemenceau Doazit Landes

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Bal musette animé par Super Musette

Suivis d’un repas 17 € Poule aux pot sur réservation

Bal musette animé par Super Musette

Suivis d’un repas 17 € Poule aux pot sur réservation .

salle polyvalente (coté arenes) Rue Georges Clemenceau Doazit 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 54 26 56 gymdes3clochers@gmail.com

English : Bal musette

Musette ball with Super Musette

Followed by a 17 ? Poule aux pot on reservation

L’événement Bal musette Doazit a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Terres de Chalosse