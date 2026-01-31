SOIRÉE GATEAU Salle des fêtes Massegros Causses Gorges
SOIRÉE GATEAU Salle des fêtes Massegros Causses Gorges vendredi 17 avril 2026.
Salle des fêtes Le Recoux Village (Le Recoux) Massegros Causses Gorges Lozère
Début : 2026-04-17 21:00:00
Soirée gâteaux à la salle des fêtes du Recoux à 21h animée par Alain et Robert !
Salle des fêtes Le Recoux Village (Le Recoux) Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08
English :
Cake party at the Recoux village hall at 9pm, hosted by Alain and Robert!
