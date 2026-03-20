BAL MUSETTE & FOLKLORIQUE Nasbinals
BAL MUSETTE & FOLKLORIQUE Nasbinals samedi 4 avril 2026.
BAL MUSETTE & FOLKLORIQUE
Nasbinals Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 18:00:00
fin : 2026-04-04 20:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Bal musette & folklorique avec l’orchestre Gilles Saby
Tous publics Début du bal 21h .
Nasbinals 48260 Lozère Occitanie
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English :
L’événement BAL MUSETTE & FOLKLORIQUE Nasbinals a été mis à jour le 2026-03-20 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien