BAL MUSETTE & FOLKLORIQUE

Nasbinals Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 18:00:00

fin : 2026-04-04 20:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Bal musette & folklorique avec l’orchestre Gilles Saby

Tous publics Début du bal 21h .

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement BAL MUSETTE & FOLKLORIQUE Nasbinals a été mis à jour le 2026-03-20 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien