BAL MUSETTE Le Barcarès 27 juillet 2025 20:30

Début : 2025-07-27 20:30:00

fin : 2025-07-27 23:30:00

2025-07-27

Le port s’enflamme avec le bal musette du groupe Tequila ! Accordéon, bonne humeur et piste endiablée au programme… On vous attend pour guincher !

Quai des Chalutiers

Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 tourisme@lebarcares.fr

English :

The port is set ablaze with the bal musette of the Tequila group! Accordion, good humor and a wild dance floor? We look forward to seeing you there!

German :

Der Hafen wird mit einem Musette-Ball der Gruppe Tequila zum Leben erweckt! Akkordeon, gute Laune und eine wilde Tanzfläche stehen auf dem Programm? Wir erwarten Sie, um zu tanzen!

Italiano :

Il porto si infiamma con il bal musette eseguito dal gruppo Tequila! Fisarmonica, buon umore e una pista da ballo scatenata sono in programma? Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

El puerto arde con el bal musette interpretado por el grupo Tequila Acordeón, buen humor y una pista de baile desenfrenada? ¡Le esperamos!

