Bal musette Magnac-Laval
Bal musette Magnac-Laval dimanche 15 février 2026.
Bal musette
Salle Le Rocher Magnac-Laval Haute-Vienne
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Olivier Villa présente Les fiestas d’Oliv
– dimanche 15 février, à partir de 12h bal musette variétés sur bande musette de14h à 19h.
– samedi 14 février, à partir de 19h30 dîner spectacle cabaret avec un concert d’Olivier Villa suivi d’une animation musicale avec DJ Matou (années 80/90).
Pendant les 2 jours grand buffet campagnard large choix de salades composées, viandes, fromages et dessert, buvette sur place. .
Salle Le Rocher Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 58 07 41
