Bal musette Salle polyvalente Orthevielle

Bal musette Salle polyvalente Orthevielle dimanche 26 octobre 2025.

Bal musette

Salle polyvalente 1 Rue Lamouliatte Orthevielle Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Bal animé par l’Orchestre Ritournelle. Conserver le billet d’entrée pour le tirage de la bourriche. Boisson chaude gratuite si entrée avant 15 h.

Merveilles Crêpes Boissons chaudes et froides.

Salle polyvalente 1 Rue Lamouliatte Orthevielle 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 65 74 60 solangelataillade@gmail.com

English : Bal musette

Ball hosted by the Ritournelle Orchestra. Keep your ticket for the prize draw. Free hot drink if you enter before 3 p.m.

Merveilles Crêpes Hot and cold drinks.

German : Bal musette

Ball unter der Leitung des Orchesters Ritournelle. Bewahren Sie die Eintrittskarte für die Ziehung der Geldbörse auf. Kostenloses Heißgetränk bei Eintritt vor 15 Uhr.

Merveilles Crêpes Heiße und kalte Getränke.

Italiano :

Musica dal vivo dell’Orchestra Ritournelle. Conservate il biglietto d’ingresso per l’estrazione dei premi. Bevanda calda gratuita per chi entra prima delle 15.00.

Merveilles Crêpes Bevande calde e fredde.

Espanol : Bal musette

Música en directo a cargo de la Orquesta Ritournelle. Conserve su entrada para el sorteo. Bebida caliente gratis si entra antes de las 15.00 h.

Merveilles Crêpes Bebidas calientes y frías.

