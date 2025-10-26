Bal musette Salle polyvalente Orthevielle
Bal musette Salle polyvalente Orthevielle dimanche 26 octobre 2025.
Bal musette
Salle polyvalente 1 Rue Lamouliatte Orthevielle Landes
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
2025-10-26
Bal animé par l’Orchestre Ritournelle. Conserver le billet d’entrée pour le tirage de la bourriche. Boisson chaude gratuite si entrée avant 15 h.
Merveilles Crêpes Boissons chaudes et froides.
Salle polyvalente 1 Rue Lamouliatte Orthevielle 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 65 74 60 solangelataillade@gmail.com
English : Bal musette
Ball hosted by the Ritournelle Orchestra. Keep your ticket for the prize draw. Free hot drink if you enter before 3 p.m.
Merveilles Crêpes Hot and cold drinks.
German : Bal musette
Ball unter der Leitung des Orchesters Ritournelle. Bewahren Sie die Eintrittskarte für die Ziehung der Geldbörse auf. Kostenloses Heißgetränk bei Eintritt vor 15 Uhr.
Merveilles Crêpes Heiße und kalte Getränke.
Italiano :
Musica dal vivo dell’Orchestra Ritournelle. Conservate il biglietto d’ingresso per l’estrazione dei premi. Bevanda calda gratuita per chi entra prima delle 15.00.
Merveilles Crêpes Bevande calde e fredde.
Espanol : Bal musette
Música en directo a cargo de la Orquesta Ritournelle. Conserve su entrada para el sorteo. Bebida caliente gratis si entra antes de las 15.00 h.
Merveilles Crêpes Bebidas calientes y frías.
