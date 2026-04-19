Orthevielle

Bal musette

Salle polyvalente Orthevielle Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-04-19 19:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Bal animé par Super Musette à partir de 15 h, organisé par l’Amicale Orthevielloise des Retraités. Participation au tirage de la bourriche avec le billet d’entrée. une boisson chaude offerte si entrée avant 15 h. Buvette Merveilles Crêpes.

Bal animé par Super Musette à partir de 15 h, organisé par l’Amicale Orthevielloise des Retraités. Participation au tirage de la bourriche avec le billet d’entrée. une boisson chaude offerte si entrée avant 15 h. Buvette Merveilles Crêpes. .

Salle polyvalente Orthevielle 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 65 74 60 solangelataillade@gmail.com

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English : Bal musette

BAL with SUPER MUSETT from 3 p.m

Organized by the Amicale Orthevielloise des Retraités

Participation in the draw for the bourriche with admission ticket

1 free hot drink if you enter before 3 p.m

Refreshments Delicacies Pancakes

L’événement Bal musette Orthevielle a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Pays d’Orthe et Arrigans