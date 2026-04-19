Bal musette Orthevielle
Bal musette Orthevielle dimanche 19 avril 2026.
Orthevielle
Bal musette
Salle polyvalente Orthevielle Landes
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19 19:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Bal animé par Super Musette à partir de 15 h, organisé par l’Amicale Orthevielloise des Retraités. Participation au tirage de la bourriche avec le billet d’entrée. une boisson chaude offerte si entrée avant 15 h. Buvette Merveilles Crêpes.
Bal animé par Super Musette à partir de 15 h, organisé par l’Amicale Orthevielloise des Retraités. Participation au tirage de la bourriche avec le billet d’entrée. une boisson chaude offerte si entrée avant 15 h. Buvette Merveilles Crêpes. .
Salle polyvalente Orthevielle 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 65 74 60 solangelataillade@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bal musette
BAL with SUPER MUSETT from 3 p.m
Organized by the Amicale Orthevielloise des Retraités
Participation in the draw for the bourriche with admission ticket
1 free hot drink if you enter before 3 p.m
Refreshments Delicacies Pancakes
L’événement Bal musette Orthevielle a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
À voir aussi à Orthevielle (Landes)
- Concours de belote Orthevielle 26 avril 2026
- Atelier mangas Orthevielle 30 mai 2026